Новости

Бенедикт Камбербэтч сыграет роль архитектора Brexit 11:21
В Петербурге при пожаре погибла женщина 11:17
В Саратове может закрыться единственный в регионе аэропорт 11:15
ДНР: Украинские военные 39 раз за сутки обстреляли территорию республики 11:13
Орловского чиновника осудили за щедрость 11:12
Вышел трейлер комедии с Киану Ривзом и Вайноной Райдер 11:11
В Мурманске маршрутка столкнулась с троллейбусом 11:08
В Крыму арестован владелец столкнувшегося с электричкой микроавтобуса 11:00
Видео: Жительница Барнаула угодила под "Балтийский прорыв" 10:59
Режиссер "Хардкора" снял для "Ленинграда" брутальное аниме-видео 10:50
Во Франции предотвратили теракт с использованием яда 10:48
В Якутии людям почти сутки пришлось плыть на унесенном паводком доме 10:47
В Иркутске при пожаре в нелегальной гостинице погиб ее хозяин 10:45
Уволена директор курганской школы, где девочка устроила стрельбу 10:42
В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками и ногами 10:35
"Амкар" дома победил "Тамбов" 2:0 10:31
Южная Корея намерена продолжать попытки возобновления диалога с КНДР 10:30
В Приангарье в Ангару из трубопровода утекла нефть 10:25
Суд Киева постановил вернуть паспорта РФ рыбакам "Норда" 10:21
"Фотошпионы" впервые заглянули под капот обновленной Lada Granta 10:21
В центре Орла утонул подросток 10:15
Делегация из Хабаровска отправилась в тур памяти в Китай 10:12
СК: На Ставрополье пытались скрыть факт крушения Ми-2 10:10
Критики называли десять лучших новых зомби-фильмов 10:10
Китай предложил уступки США на 200 млрд долларов в торговой войне 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
18.05.2018 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками и ногами

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области на берегу Оки найден труп со связанными руками и ногами. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, по этому факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".

Тело нашли вчера в окрестностях деревни Зибирово Серпуховского района. На данный момент личность убитого устанавливается. Эксперты считают, что смерть мужчины наступила около 20 дней назад. Назначено судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить точную причину гибели жертвы. Полиция начала розыск предполагаемого убийцы.

В Подмосковье мужчина погиб, сбегая от полиции по простыням

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб во время артобстрела
Роспотребнадзор отчитался о борьбе с некачественными овощами
СМИ: КНДР пригрозила заморозить диалог с Южной Кореей
Президент Сербии объяснил нежелание вводить санкции против России