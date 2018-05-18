В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками и ногами

В Московской области на берегу Оки найден труп со связанными руками и ногами. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, по этому факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".

Тело нашли вчера в окрестностях деревни Зибирово Серпуховского района. На данный момент личность убитого устанавливается. Эксперты считают, что смерть мужчины наступила около 20 дней назад. Назначено судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить точную причину гибели жертвы. Полиция начала розыск предполагаемого убийцы.