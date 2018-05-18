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18.05.2018 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье женщина устроила поножовщину и подожгла человека

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области жительница Талдомского района подожгла подругу своего гражданского мужа, которая пришла к ним в гости. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, подозреваемая приревновала своего сожителя к "сопернице".

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Застолье проходило в одной из квартир поселка Запрудня. Между 40-летней женщиной и 52-летней гостьей на почве ревности завязался скандал. Хозяйка дома схватила нож и ранила "конкурентку". После этого подозреваемая облила гостью чем-то горючим и подожгла. Потерпевшая получила смертельные ожоги.

Оперативники задержали ревнивицу. Против нее возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Позже выяснилось, что подозреваемая ранее была неоднократно судима. В ближайшее время она предстанет перед судом, где будет избрана мера пресечения.

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