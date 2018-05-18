На берегу Амура взорвали авиабомбу

Пиротехническая группа Амурского спасательного центра МЧС России уничтожила авиабомбу, найденную на песчаной отмели реки Амур у острова Дайду. Снаряд в Ульчском районе накануне обнаружили рыбаки.

В пресс-службе управления МЧС по Хабаровскому краю рассказали, что до места, где нашли бомбу, спасатели добрались на лодке. Других снарядов поблизости они не обнаружили. А найденный ранее обезвредили методом подрыва.

Угроза для местных жителей была устранена. Кстати, они регулярно находят в этом районе авиабомбы времен Второй мировой войны. За последние 15 лет здесь было обезврежено около 200 боеприпасов.