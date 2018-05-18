В Якутии людям почти сутки пришлось плыть на унесенном паводком доме

В Якутии трое охотников почти сутки дрейфовали на крыше унесенной ледоходом избушки, сообщила в пятницу пресс-служба республиканской прокуратуры.

Произошло это в Таттинском улусе. Три местных жителя выехали на охоту и заночевали в избушке в 12 километрах от села Чычымах.

В ночь с 12 на 13 мая вода в реке резко начала подниматься, и стоявшую на берегу избушку понесло со льдами. Охотники успели забраться на крышу. Эвакуировать их оттуда удалось лишь вечером 13 мая.

Как считают в прокуратуре, это стало следствием ненадлежащего и несвоевременного оповещения населения об угрозах паводка муниципальными властями. В республике уже есть случаи возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц органов местного самоуправления, проявивших подобную халатность. В частности, под следствие попали чиновники трех сельских администраций в Усть-Майском улусе, где жителям самим пришлось организовывать эвакуацию односельчан на возвышенности.