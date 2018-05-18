В Якутии на птицефабрике обрушились клетки с 45 тысячами кур

В Якутии на Нюрбинской птицефабрике в пятницу утром обрушились батареи для клеточного содержания кур, в которых находились 45,6 тысячи несушек, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

В завале оказались все содержащиеся на птицефабрике куры-несушки. В ведомстве отмечают, что число погибших птиц пока не известно. Живых пересаживают в арочный гараж, убойный цех и в недостроенный цех для молодняка.

Это предприятие обеспечивает продукцией птицеводства улусы Якутии, расположенные вдоль реки Вилюй. В год здесь собирают более девяти миллионов яиц.

Для выяснения обстоятельств происшествия в Нюрбинском улусе образована комиссия, в которую вошли специалисты управления ветеринарии района, Россельхознадзора и МЧС. Туда же в субботу вылетит представитель минсельхоза Якутии.