Жителей южных Курил разбудило землетрясение магнитудой 5,9

Сегодня утром недалеко от Южно-Курильска произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр зафиксирован в северо-западной части Тихого океана возле восточного побережья японского острова Хоккайдо. Об этом в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили агентству "Интерфакс".

Подземные толчки отчетливо ощутили на острове Кунашир. Утром они разбудили жителей населенных пунктов Южно-Курильск, Головнино, Лагунное и Горячий Пляж. Первым, что увидели люди, стали сильно раскачивающиеся висящие предметы.

- По предварительным данным, сейсмическое событие силой до трех баллов ощутили также в поселке Малокурильское на острове Шикотан, - рассказали ученые.

Разрушений на южные Курилы землетрясение не принесло. Тревога цунами не объявлялась.