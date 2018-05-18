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18.05.2018 04:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей южных Курил разбудило землетрясение магнитудой 5,9

Текст: Дина Непомнящая

Сегодня утром недалеко от Южно-Курильска произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр зафиксирован в северо-западной части Тихого океана возле восточного побережья японского острова Хоккайдо. Об этом в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили агентству "Интерфакс".

Фото: depositphotos.com
Близ Камчатки произошло землетрясение

Подземные толчки отчетливо ощутили на острове Кунашир. Утром они разбудили жителей населенных пунктов Южно-Курильск, Головнино, Лагунное и Горячий Пляж. Первым, что увидели люди, стали сильно раскачивающиеся висящие предметы.

- По предварительным данным, сейсмическое событие силой до трех баллов ощутили также в поселке Малокурильское на острове Шикотан, - рассказали ученые.

Разрушений на южные Курилы землетрясение не принесло. Тревога цунами не объявлялась.

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