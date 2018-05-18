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18.05.2018 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске при пожаре в нелегальной гостинице погиб ее хозяин

Текст: Надежда Столярчук

В Иркутске на улице Радищева произошел пожар в здании, которое собственник использовал как гостиницу, один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как рассказали пожарные, возгорание произошло рано утром 18 мая, дом вспыхнул мгновенно.

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- Двухэтажное здание за время эксплуатации обросло многочисленными пристроями, был надстроен еще один этаж. По словам соседей, здесь была организована нелегальная гостиница, - рассказали в МЧС региона.

Десятерым постояльцам удалось эвакуироваться самостоятельно, еще шестерых спасли. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Во время проливки и разбора строительных конструкций был обнаружен погибший мужчина, предположительно, хозяин дома.

На месте работало шесть единиц техники, 22 человека личного состава. Пожару был присвоен повышенный номер сложности - существовала угроза перехода огня на соседние строения.

Сейчас дознаватели отдела надзорной деятельности устанавливают все обстоятельства произошедшего пожара, общая площадь которого составила более 200 квадратных метров.

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