В Новосибирске будут судить банду похитителей сирот

В СУ СКР по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о похищениях и вымогательствах крупных денежных сумм у детдомовцев.

Как сообщили "РГ" в ведомстве, на скамье подсудимых в скором времени окажутся десять человек, в том числе лидер группировки - 26-летний новосибирец.

"Охота за сиротами" шла на территории двух регионов - Новосибирской и Кемеровской областей и продолжалась чуть больше года - с декабря 2015 года по февраль 2017-го. Потерпевшими признаны пятеро детдомовцев-подростков. Как правило, их под надуманными предлогами вывозили в незнакомое место и, избивая и угрожая, заставляли отдать банковские карты. Пока ребенок растет в детдоме, у него на счетах скапливаются значительные суммы (до миллиона рублей), которыми он может распорядиться после совершеннолетия. Об этом из личного опыта было прекрасно известно одному из организаторов нападений (он сам вырос в детдоме), и знания определили выбор жертв.

В деле - 18 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений.