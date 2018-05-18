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18.05.2018 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье в Ангару из трубопровода утекла нефть

Текст: Надежда Столярчук

В Усольском районе Иркутской области нефтесодержащая жидкость из неэксплуатируемого трубопровода попала в Ангару. Об этом сообщили в МЧС региона.

Нефтяное пятно площадью 300 квадратных метров появилось на реке вечером 17 мая. Как выяснилось, загрязняющая воду жидкость попала в Ангару из неэксплуатируемого трубопровода, расположенного в 30 метрах от берега.

Фото: Юрий Муравин/ТАСС
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Сейчас на месте работают специалисты службы по охране окружающей среды и химической защиты города Усолье-Сибирское. По данным спасателей, угрозы водозаборам населенного пункта нет.

- Для устранения течи и сбора разлившейся жидкости с поверхности земли задействованы восемь человек и три единицы техники муниципального унитарного предприятия "Сервисный центр". Течь локализована путем обрезки трубопровода. Сбор жидкости производится в подготовленный котлован. Действуют два фронтальных погрузчика, - отметили в областном МЧС.

Вместе со спасателями работают и специалисты регионального Роспотребнадзора. Они взяли пробы воды и грунта для выяснения природы жидкости и ее концентрации. Также сотрудники оперативно-следственной группы Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры выясняют причину ЧП и устанавливают виновных.

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