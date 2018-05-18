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18.05.2018 00:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье разбился вертолет Ми-2

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Вертолет Ми-2 потерпел крушение возле поселка Мирный в Ставропольском крае. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, пилот винтокрылой машины выжил, он госпитализирован. Инцидент произошел еще в среду, но известно о нем стало только сейчас.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области
Под Петербургом разбился самодельный летательный аппарат

- 16 мая 2018 года в 13 часов 10 минут в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края при осуществлении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2, пилот воздушного судна госпитализирован, - отметили в ведомстве.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливаются причины происшествия.

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