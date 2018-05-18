В Чечне в крупном ДТП погибли пять человек

В Чеченской Республике столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли пять человек, сообщили "РГ" в полиции региона.

Трагедия произошла на дороге недалеко от города Урус-Мартан. В пригородной зоне столкнулись BMW, Lada Priora и ВАЗ. Вскоре после этого иномарка загорелась. В результате погибли пять человек, еще один с травмами доставлен в больницу.

Кто именно стал виновником происшествия, пока неясно. Также нет данных о погибших. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства инцидента.