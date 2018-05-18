В Дагестане перед судом предстанет член банды Басаева

Следственный комитет РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Ставропольского края Рустама Ильмухамбетова.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Как выяснило следствие, в июле 1999 года Ильмухамбетов добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

"В августе 1999 года, боевики общей численностью не менее тысячи человек, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в числе которых был Ильмухамбетов, было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам", - сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело в отношении Ильмухамбетова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дата его рассмотрения пока не известна.

Как отметили в СК России, в период с 1999 по 2017 год осуждены и приговорены к срокам от трех до 15 лет лишения свободы более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.