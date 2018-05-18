В Дагестане перед судом предстанет член банды Басаева

Новости

Росатом разработает для военных тяжелометаллические реакторы 17:06
Берлускони: Я готов снова возглавить правительство Италии 17:03
В Новосибирске будут судить банду похитителей сирот 17:02
В Совфеде прокомментировали назначение министров силового блока 16:55
В Зеленограде ребенка придавило футбольными воротами 16:45
В Петербурге установили памятник первому полицмейстеру России 16:45
Видео: "Дэдпул" назвал Шнура своим "любимым русским" 16:43
Видео: В Иванове лось пришел в ЗАГС 16:43
В Подмосковье женщина устроила поножовщину и подожгла человека 16:40
Президент ГМИИ им Пушкина Ирина Антонова поздравила с Днем музеев 16:39
В Москве временно закроется станция Карачарово 16:38
В зоопарке Ростова впервые за 20 лет филины принесли потомство 16:36
Посол России в Лондоне: Хотим повидаться со Скрипалем 16:35
"Саратовские авиалинии" решили возобновить продажу билетов 16:34
Получасовая гроза парализовала Тулу 16:33
Путин: "Северный поток - 2" не исключает транзита газа через Украину 16:27
Вышел первый трейлер "Лета" Кирилла Серебренникова 16:21
В Калининграде военные сразились в World of Tanks 16:12
Врио главы Тюменской области стал вице-губернатор Сарычев 16:10
Суд не вернул Маре Багдасарян водительские права 16:02
В Brilliance рассказали о планах по производству автомобилей в России 16:01
Медведев назначил Приходько первым замглавы аппарата правительства 15:59
На Ставрополье самолет при посадке оставил без света село 15:54
Королевская семья показала свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл 15:50
Древние леса в Южной Америке оказались искусственными 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
18.05.2018 14:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане перед судом предстанет член банды Басаева

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Следственный комитет РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Ставропольского края Рустама Ильмухамбетова.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фото: Невар Виталий/ТАСС
Под Петербургом ФСБ задержали международного террориста

Как выяснило следствие, в июле 1999 года Ильмухамбетов добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

"В августе 1999 года, боевики общей численностью не менее тысячи человек, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в числе которых был Ильмухамбетов, было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам", - сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело в отношении Ильмухамбетова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дата его рассмотрения пока не известна.

Как отметили в СК России, в период с 1999 по 2017 год осуждены и приговорены к срокам от трех до 15 лет лишения свободы более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

Главное сегодня

Сергея Скрипаля выписали из госпиталя
Звукооператор ВГТРК получил ранение при обстреле в Донбассе
Немецкий министр раскритиковал позицию США по "Северному потоку - 2"
Роспотребнадзор отчитался о борьбе с некачественными овощами
СМИ: КНДР пригрозила заморозить диалог с Южной Кореей