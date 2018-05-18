В Петербурге при пожаре погибла женщина

В Петербурге потушили возгорание в пятиэтажной хрущевке на улице Бабушкина, 101/2. В квартире на четвертом этаже нашли тело хозяйки.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, также в пожаре пострадал мужчина. Он выпал из окна горящей квартиры.

У мужчины диагностированы переломы.

Сам пожар произошел в пять утра. Жильцы хрущевки в это время еще спали. Сотрудники МЧС быстро эвакуировали людей из здания. Открытый огонь потушили через 20 минут после приезда огнеборцев, но квартира выгорела полностью.

Сейчас на месте работают эксперты и дознаватели, которые выясняют причины случившегося