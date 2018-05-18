Под Ростовом на заводе вспыхнул пожар, есть жертвы

В Ростовской области в городе Миллерово на крахмалопаточном заводе произошел пожар. Есть жертвы.

Как сообщает Интерфакс, на предприятии, которое занимается переработкой зерен кукурузы и изготовлением крахмалов, вспыхнули емкости с готовой продукцией. Один человек погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован.

Сообщение о пожаре поступило в 8:09 мск, в 8:34 мск огонь был локализован, в 9:04 мск - потушен. В ликвидации ЧП участвовали 16 спасателей на шести спецмашинах.

Причины пожара устанавливаются.