ФСБ провела выемку документов в мэрии Нижнего Тагила

ФСБ Свердловской области провела выемку документов в администрации Нижнего Тагила. Контрразведчиков интересовала финансовая деятельность МАУ "Агентство рекламно-информационного содействия", сообщили в пятницу в городской администрации.

Как пояснил руководитель аппарата городской администрации Андрей Ленда, за последние три года в органы власти постоянно поступали просьбы проверить деятельность организации, но никаких нарушений закона выявить не удавалось.

- Сегодня поступил еще один запрос. Руководством МАУ "АРИС" и администрацией города все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки, - добавил Ленда.

Как отметили в пресс-службе мэрии, все полномочия в области наружной рекламы переданы от управления по организационно-массовой работы к управлению муниципального имущества в соответствии с решением Нижнетагильской городской Думы от 27 декабря прошлого года.