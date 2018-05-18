Военный самолет МиГ-31 загорелся на аэродроме в Пермском крае

Сегодня около половины шестого вечера по столичному времени на аэродроме в Пермском крае случилось ЧП. "Во время движения по взлетно-посадочной полосе загорелся правый двигатель самолета Миг-31", - сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа.

Экипаж выполнил экстренное торможение, и очаг возгорания удалось оперативно потушить силами штатного пожарного расчета.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Самолет был без боекомплекта", - подчеркнули в ЦВО.

Справка "РГ"

Российский сверхзвуковой истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах. Эффективен в ночное и дневное время и при любых погодных условиях, а также в случае применения противником радиолокационных помех и ложных тепловых целей.