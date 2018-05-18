Новости

Жертвами стрельбы в техасской школе могли стать от 8 до 10 человек 19:21
Константин Носков займется трансформацией различных отраслей экономики 19:17
Военный самолет МиГ-31 загорелся на аэродроме в Пермском крае 19:13
Путин пожелал здоровья выписавшемуся из больницы Скрипалю 19:03
СМИ сообщили о втором задержанном после стрельбы в школе Техаса 18:58
В Ницце эвакуировали терминал аэропорта после звонка об угрозе 18:53
МИД: Экономические процессы становятся по вине США менее предсказуемыми 18:50
Два автобуса врезались в тоннеле в Нью-Йорке: более 30 пострадавших 18:37
В заполярной многоэтажке из унитаза вылезла редкая змея 18:35
Украина проиграла России крупный хозяйственный спор 18:29
Новый глава Минтранса назвал приоритетом безопасность и качество дорог 18:25
Видео: Наталия Орейро записала песню к ЧМ-2018 на русском языке 18:14
ФСБ провела выемку документов в мэрии Нижнего Тагила 18:10
В Болдино и Михайловском пройдет Пушкинский праздник поэзии 18:04
В Чечне в крупном ДТП погибли пять человек 18:03
Рост промпроизводства в России ускорился в апреле 17:44
Президентом Союза биатлонистов России стал Владимир Драчев 17:31
Путин: Трамп преследует интересы США, выступая против "Северного потока-2" 17:28
"Саратовские авиалинии" возобновили продажи авиабилетов 17:25
ЦОДД предупредил о пробках из-за ливня и дачников 17:23
Путин предложил снять ограничения на гуманитарную помощь Сирии 17:18
После утечки нефти в Ангару задержаны шесть человек 17:09
Росатом разработает для военных тяжелометаллические реакторы 17:06
Берлускони: Я готов снова возглавить правительство Италии 17:03
В Новосибирске будут судить банду похитителей сирот 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
18.05.2018 19:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Военный самолет МиГ-31 загорелся на аэродроме в Пермском крае

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня около половины шестого вечера по столичному времени на аэродроме в Пермском крае случилось ЧП. "Во время движения по взлетно-посадочной полосе загорелся правый двигатель самолета Миг-31", - сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа.

В территориальных водах Республики Корея загорелся нефтяной танкер

Экипаж выполнил экстренное торможение, и очаг возгорания удалось оперативно потушить силами штатного пожарного расчета.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Самолет был без боекомплекта", - подчеркнули в ЦВО.

Справка "РГ"

Российский сверхзвуковой истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах. Эффективен в ночное и дневное время и при любых погодных условиях, а также в случае применения противником радиолокационных помех и ложных тепловых целей.

Главное сегодня

Путин: Трамп преследует интересы США, выступая против "Северного потока-2"
Украина проиграла России крупный хозяйственный спор
Сергея Скрипаля выписали из госпиталя
"Саратовские авиалинии" возобновили продажи авиабилетов
Звукооператор ВГТРК получил ранение при обстреле в Донбассе