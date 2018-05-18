Уралец случайно поджег жилые дома, избавляясь от мусора

В поселке Черный Яр, где огонь повредил три жилых дома, установили причину ЧП. Как передает пресс-служба МЧС Свердловской области, пожар начался из-за одного из местных жителей - он решил сжечь скопившийся во дворе мусор, и пламя из-за ветра перекинулось на соседние постройки.

Для ликвидации пожара накануне вечером в поселок были стянуты наземные силы экстренных служб (пожарные, лесники и добровольцы) и даже вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Спасатели отстояли семь строений - жилой дом и шесть дачных домиков.

"Огонь удалось локализовать на площади 540 квадратных метров, - рассказала официальный представитель ведомства Наталья Зырянова. - Повреждены три жилых дома и десяток заброшенных построек".

Между тем спасением строений работа МЧС не закончилась: наземная группировка еще какое-то время тушила отдельные очаги пожара на площади 10 гектаров, так как пламя перекинулось на лес.

Что касается четверых погорельцев, то им местная администрация предоставила жилье в соседнем поселке Шайтанка и поможет с переездом.