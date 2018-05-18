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18.05.2018 23:06
Рубрика: Происшествия

Ростуризм: Данных о россиянах на борту упавшего на Кубе самолета нет

Текст: Евгений Гайва
Фото: AP Photo/Ramon Espinosa Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

"Данных о наличии на борту граждан России на данный момент не поступало", - сообщили "Российской газете" в Федеральном агентстве по туризму.

В настоящий момент Ростуризм находится на связи с Департаментом ситуационно-кризисный центр МИД России, пояснили в ведомстве.

Путин направил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе
Фото: @Jared López Alvarez / Twitter
На борту разбившегося на Кубе самолета было 104 пассажира

Напомним, что в пятницу самолет Boeing-737 вскоре после вылета из гаванского аэропорта имени Хосе Марти упал на поля поблизости, сообщили кубинские СМИ.

Также сообщалось, что на борту находилось 104 пассажира и несколько членов экипажа. В результате авиакатастрофы удалось выжить трем пассажирам.

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