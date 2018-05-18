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18.05.2018 16:02
Рубрика: Происшествия

Суд не вернул Маре Багдасарян водительские права

Текст: Сергей Бабкин

Скандально известной гонщице Мары Багдасарян не удалось вернуть водительское удостоверение через суд, сообщает РИА Новости. Ее жалобу на лишение прав отставили без удовлетворения.

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Новый процесс по жалобе Багдасарян проходил в Дорогомиловском районном суде. Напомним, что ранее гонщицу пожизненно лишили права управлять автомобилем по медицинским показаниям. Недавно она подала заявление в ГИБДД на повторную выдачу водительской карточки, но инспекция ей отказала. Суд также встал на сторону ведомства, для отмены ранее вынесенного решения не нашлось оснований.

Напомним, что Багдасарян лишили прав в марте прошлого года. Получить их снова она может только с согласия врачей. Несмотря на это, девушка все равно садилась за руль, но ее попытки проехать по Москве пресекались ГИБДД.

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