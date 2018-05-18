Суд не вернул Маре Багдасарян водительские права

Скандально известной гонщице Мары Багдасарян не удалось вернуть водительское удостоверение через суд, сообщает РИА Новости. Ее жалобу на лишение прав отставили без удовлетворения.

Новый процесс по жалобе Багдасарян проходил в Дорогомиловском районном суде. Напомним, что ранее гонщицу пожизненно лишили права управлять автомобилем по медицинским показаниям. Недавно она подала заявление в ГИБДД на повторную выдачу водительской карточки, но инспекция ей отказала. Суд также встал на сторону ведомства, для отмены ранее вынесенного решения не нашлось оснований.

Напомним, что Багдасарян лишили прав в марте прошлого года. Получить их снова она может только с согласия врачей. Несмотря на это, девушка все равно садилась за руль, но ее попытки проехать по Москве пресекались ГИБДД.