В России число авиакатастроф снизилось более чем на 40 процентов

В прошлом году число авиационных катастроф на территории России снизилось на 41,03 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

В 2017 году было зарегистрировано 23 авиационных происшествия, годом ранее - 39. Количество погибших в таких инцидентах уменьшилось почти на 77 процентов, а пострадавших - на 74 процента.

Больше всего авиакатастроф произошло в Приволжском и Центральном федеральных округах (по 25 процентов), меньше - в Дальневосточном и Южном федеральных округах (по 10 процентов). Наибольшее количество инцидентов с самолетами зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 28 процентов), а с вертолетами - в Приволжском (40 процентов).

Самая высокая аварийность в была у самолетов Х-32 "Бекас", Як-52 и Ан-2, а также у вертолетов Ми-2, Robinson R44, Bell-407 и 206, Eurocopter-120.