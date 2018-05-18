В Татарстане экс-полицейский и его подельник похитили инвалида

Бывший инспектор ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан и его знакомый стали фигурантами уголовного дела по статье 126 УК РФ (похищение человека). Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК РФ.

По версии следствия, рано утром 28 апреля 2018 года оба подозреваемых развлекались в одном из клубов города Буинск. Будучи пьяными, они начали приставать к 29-летнему местному жителю, походка которого показалась им "вызывающей", потребовав, чтобы тот "не изображал блатного". Тот пояснил, что недавно перенес операцию на позвоночнике. Несмотря на это, страж дорожного порядка и его приятель избили молодого человека, усадили в автомобиль и отвезли за город.

- Там они продолжили его избивать, - отметили в пресс-службе. - Затем, угрожая убийством, они потребовали от потерпевшего заплатить им 15 тысяч рублей за то, что он, пытаясь защищаться, бросил в своих обидчиков бутылку и попал одному из них в голову. При этом злоумышленники одели на мужчину наручники, обмотали вокруг его туловища буксировочный трос и заставили пробежать за автомобилем несколько десятков метров. В результате потерпевший был вынужден согласиться на их требования, после чего его отвезли в город.

Инспектор ДПС был уволен из полиции 3 мая. Он и его знакомый отказались давать показания и были взяты под стражу на время следствия. Расследование уголовного дела продолжается.