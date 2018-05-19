Cуд отправил следователя под домашний арест за крупную взятку

Следственный комитет по Московской области сегодня доказал в суде, что задержанного месяц назад следователя полиции надо отправить под домашний арест, а накануне СК предъявил обвинение следователю за взятку в 2,5 миллиона рублей.

Фамилию следователя в СК не называют, про фигуранта уголовного дела известно, что это женщина и работала она в подмосковной Истре. Как рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, 15 мая этого года старший следователь полиции в одном из служебных кабинетов лично получила взятку в размере 2 миллионов 500 тысяч рублей от адвоката. Защитник вручил следователю деньги за переквалификацию действий его подзащитного.

Следователь и адвокат были задержаны на месте преступления. Сегодня следователю предъявлено обвинение, про адвоката ничего в СК не говорят.