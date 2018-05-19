На МКАДе опрокинулась Газель

На 50 километре МКАД произошло ДТП, почти остановившееся движение, несмотря на раннее время.

Как сообщили "РГ" в столичном управлении ГИБДД, в 3:50 на 50 километре внешней стороны МКАД столкнулись два автомобиля. Пострадал один человек.

Как передают очевидцы, "ГАЗель" пыталась уйти от столкновения и опрокинулась на бок. В результате движение на МКАД практически остановилось. Для проезда свободным оставался один левый ряд.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Затор стоит до Сколковского шоссе. В ближайшее время проезжую часть должны освободить.