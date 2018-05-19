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19.05.2018 06:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На МКАДе опрокинулась Газель

Текст: Светлана Батова

На 50 километре МКАД произошло ДТП, почти остановившееся движение, несмотря на раннее время.

Как сообщили "РГ" в столичном управлении ГИБДД, в 3:50 на 50 километре внешней стороны МКАД столкнулись два автомобиля. Пострадал один человек.

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Как передают очевидцы, "ГАЗель" пыталась уйти от столкновения и опрокинулась на бок. В результате движение на МКАД практически остановилось. Для проезда свободным оставался один левый ряд.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Затор стоит до Сколковского шоссе. В ближайшее время проезжую часть должны освободить.

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На МКАДе опрокинулась Газель