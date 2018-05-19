Тверской подросток убил приемную семью

В Тверской области 14-летнему школьнику предъявлено обвинение в убийстве двух женщин, 53 и 81 лет, сообщили в Следственном комитете России. Погибшие приходились парню мачехой и приемной бабушкой.

Тела женщин нашли вечером 16 мая в подвале их дома в деревне Сажино. В тот же день оперативники задержали подозреваемого - 14-летнего подростка.

По версии следствия, утром 6 мая девятиклассник зарубил топором приемную бабушку и стащил ее тело в подвал. Вечером, когда с работы вернулась мачеха, школьник нанес ей множество ножевых ранений, а когда женщина скончалась, спрятал ее в том же подвале. Тела пролежали там 10 дней, пока не забеспокоились знакомые.

Погибшие женщины воспитывали парня с двухлетнего возраста. Известно, что парень плохо учится, не ладит с одноклассниками и, судя по его аккаунтам в соцсетях, тяготеет к околофутбольной субкультуре. Он также подписан на группы, посвященные оружию.