В Якутии реконструкция аэропорта обернулась уголовным делом

В Якутии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при реконструкции аэропорта Нерюнгри, сообщает Генпрокуратура РФ.

Собственно, до реконструкции дело не дошло - в мошенничестве подозревают работников проектной организации, так и не подготовившей проект реконструкции, хотя деньги на это ею были получены.

В июле 2014 года по результатам конкурса между ФКП "Аэропорты Севера" и ОАО Республиканский проектно-изыскательский институт "Якутпроект" был заключен госконтракт на проектирование реконструкции аэропорта Нерюнгри в Якутии общей стоимостью более 84 миллионов рублей. Срок исполнения контракта - первый квартал 2015 года.

В сентябре 2014-го заказчиком на счет "Якутпроекта" было перечислено более 42 миллионов рублей в качестве аванса и на выполнение первого этапа работ.

"Из указанных средств проектной организацией на основании договора субподряда одному из обществ с ограниченной ответственностью, которое обладает всеми признаками фирмы-однодневки, перечислено более 12 млн. рублей. Таким образом, согласно материалам прокурорской проверки, имеют место факты вывода денежных средств путем заключения фиктивного договора, - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

На момент проведения прокурорской проверки обязательства по государственному контракту "Якутпроектом" исполнены не были, что повлекло ущерб казне в особо крупном размере - более 84 миллионов рублей.