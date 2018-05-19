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19.05.2018 21:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске мужчина накинулся с ножом на полицейского

Текст: Яна Шамаева

В Ижевске мужчина напал с ножом на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

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Происшествие случилось после того, как сотрудник патрульно-постовой службы остановил пешехода, катившего велосипед, чтобы убедиться, что транспортное
средство не находится в розыске.

В ответ на требование мужчина выхватил нож и дважды ударил им полицейского в бедро и руку. В рамках самообороны силовик сначала несколько раз выстрелил в воздух, а затем в нападавшего.

Злоумышленник от полученного ранения скончался в машине скорой помощи. Полицейского госпитализировали в одну из городских больниц.

Выяснилось, что нападавший был ранее судим. По факту происшествия врио министра внутренних дел по Удмуртской Республике Олег Мальцев назначил служебную проверку.
 

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