В Ижевске мужчина накинулся с ножом на полицейского

В Ижевске мужчина напал с ножом на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Происшествие случилось после того, как сотрудник патрульно-постовой службы остановил пешехода, катившего велосипед, чтобы убедиться, что транспортное

средство не находится в розыске.

В ответ на требование мужчина выхватил нож и дважды ударил им полицейского в бедро и руку. В рамках самообороны силовик сначала несколько раз выстрелил в воздух, а затем в нападавшего.

Злоумышленник от полученного ранения скончался в машине скорой помощи. Полицейского госпитализировали в одну из городских больниц.

Выяснилось, что нападавший был ранее судим. По факту происшествия врио министра внутренних дел по Удмуртской Республике Олег Мальцев назначил служебную проверку.

