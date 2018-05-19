В Нижнем Новгороде обнаружили тела женщины и младенца

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода полицейские обнаружили тела молодой женщины и ее семимесячного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По данным агентства, тела нашли в квартире жилого дома, в ванной комнате. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Рассматривается несколько версий случившегося. Назначены экспертизы для установления причин смерти младенца и его матери.

По предварительной информации, семья была полной и благополучной. Кроме того, в ней также воспитывается еще один ребенок школьного возраста.