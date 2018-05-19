Под завалами обрушившегося дома в КБР нашли погибшего

Под завалами дома в КБР, где утром взорвался газовый баллон, найдено тело мужчины. Об этом сообщил "РГ" руководитель пресс-службы главного управления МЧС по республике Кантемир Беров.

- Тело мужчины 1969-го года рождения без признаков жизни было обнаружено спасателями при разборе завалов и поисковых работах, - отметил Беров.

Поисковые работы и разбор завалов были завершены в 12.15, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в субботу утром в результате взрыва газового баллона в частном доме садового товарищества "Коммунальщик" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии частично обрушились кровля и стены здания. При взрыве пострадал 73-летний мужчина, которого доставили в больницу Нальчика с травмами конечностей.