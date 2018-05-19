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19.05.2018 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под завалами обрушившегося дома в КБР нашли погибшего

Текст: Михаил Сухарев

Под завалами дома в КБР, где утром взорвался газовый баллон, найдено тело мужчины. Об этом сообщил "РГ" руководитель пресс-службы главного управления МЧС по республике Кантемир Беров.

Фото: Kena Betancur / AFP
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- Тело мужчины 1969-го года рождения без признаков жизни было обнаружено спасателями при разборе завалов и поисковых работах, - отметил Беров.

Поисковые работы и разбор завалов были завершены в 12.15, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в субботу утром в результате взрыва газового баллона в частном доме садового товарищества "Коммунальщик" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии частично обрушились кровля и стены здания. При взрыве пострадал 73-летний мужчина, которого доставили в больницу Нальчика с травмами конечностей.

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