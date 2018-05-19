В КБР из-за взрыва газового баллона обрушился дом

В субботу утром в результате взрыва газового баллона в частном доме садового товарищества "Коммунальщик" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии частично обрушились кровля и стены здания. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по КБР, пострадал 73-летний мужчина.

- Есть пострадавшие. Житель КБР 1945 года рождения доставлен в РКБ города Нальчик с травмами конечностей, - отметили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия сейчас работают около 30-ти специалистов МЧС, МВД и сотрудников центра медицины катастроф. Идет разбор завалов, устанавливаются причины взрыва.