В Грозном боевики попытались захватить прихожан церкви

В центре Грозного в ходе попытки захвата прихожан в церкви Архангела Михаила ликвидированы четверо боевиков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

По данным агентства, боевики проникли в церковь и попытались захватить в заложники ее прихожан. Была проведена спецоперация, в результате которой все четверо нападавших были уничтожены. Операция проводилась под непосредственным контролем главы республики.

Кадыров уточнил, что в ходе боестолкновения погиб один полицейский. Еще один прихожанин, по предварительным данным, получил ранение средней тяжести.

На данный момент устанавливаются личности боевиков. На месте происшествия работают правоохранители.