В Ингушетии поссорившиеся соседи устроили стрельбу

В Ингушетии из-за ссоры односельчан вспыхнул конфликт со стрельбой и поножовщиной. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, трагедия произошла в селе Троицкое.

Ссора вспыхнула из-за лая соседской собаки, который мешал одному из жителей села. Мужчина отправился к соседям, и начавшаяся словесная перепалка закончилась выстрелом.

После этого родственники пострадавшего соседа нанесли нападавшему ножевые ранения. Оба мужчины погибли.

Также сообщается, что напряженные отношения между соседями возникли из-за земельного участка еще задолго до трагического инцидента.