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20.05.2018 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за полумарафона и велопарада перекрыто Садовое кольцо и набережные

Текст: Светлана Батова

В Москве перекрыты Садовое кольцо и часть набережных. В городе проходят крупные любительские соревнования.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Сейчас закрыты полностью Садовое кольцо - тут в 8 утра началось любительская велогонка. Мужчины едут 5 кругов, женщины - два. Затем начнется Большой Московский велопарад. Кольцо будет закрыто минимум до 14-00. Движение по нему станут открывать по мере прохождения велоколонны. Также перекрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова - там находится стартовый городок

Кроме того, с семи утра закрыты ряд набережных от Кремля до Лужников. По ним проходит Московский полумарафон. Движение закрыто по улице Лужники, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту, улице Балчуг, Раушской, Космодамианской, Софийской набережным, Фалеевскому переулку, площади Васильевский спуск и Болотной улице. Их откроют в 12-40.

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