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20.05.2018 19:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сумма на вырост

Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов останется в СИЗО до середины лета
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7570 (107)
Следствие подозревает его в хищении 450 миллионов рублей и уверяет, что это минимальная сумма, которая в ходе следствия скорее всего увеличится. Эта сумма хищения была озвучена на заседании Басманного суда, который арестовал бывшего заместителя министра культуры РФ.

Григория Пирумова задержали за сутки до заседания суда по подозрению в финансовых аферах сотрудники СК и оперативники спецслужб. Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, по версии следствия, Пирумов похитил более 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища для Эрмитажа.

На суде защита экс-замминистра просила отправить подзащитного под домашний арест, но суд встал на сторону следствия и арестовал Пирумова до 16 июля. От этой новости Пирумову стало плохо в суде.

Cуд отправил следователя под домашний арест за крупную взятку

По мнению следствия, действовала настоящая преступная группа, специально созданная для хищения государственных денег, а возглавлял его именно Пирумов. Сам Пирумов никакой вины не признает и не согласен с заявлением следователя в суде, что хотел уехать в другую страну. Защищает экс-замминистра молодой адвокат Федор Куприянов. Но выслушав защитника, суд поверил следствию.

За сутки до этого Григория Пирумова и бизнесмена Никиту Колесникова задержали по уголовному делу, возбужденному по статье 159 УК РФ (мошенничество) о хищении сотен миллионов, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж". Следствие практически сразу предъявило фигурантам официальное обвинение в хищении. Кроме Пирумова и Колесникова, в совершении преступления подозревают экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики минкультуры Бориса Мазо.

По версии следствия, фигуранты дела заключили госконтракт без реального намерения его выполнить. При этом большая часть полученных как аванс денег ушла в подконтрольные им организации.

Следствие подозревает его в хищении 450 миллионов рублей, но полагает, что эта сумма может увеличиться

Напомним, что год назад эти же граждане были осуждены по хищению 160 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких крупных объектов культурного наследия. Это дело журналисты назвали "Делом реставраторов". В числе объектов культурного наследия в деле фигурировали Псковский драмтеатр, Новодевичий монастырь, монастырь Иоанна Предтечи в Москве, музей космонавтики в Калуге и Изборской крепости.

Осенью прошлого года Дорогомиловский суд дал Пирумову полтора года колонии. Но он никуда не поехал - его освободили в зале суда: экс-замминистра назначенный срок уже провел в СИЗО, пока шло следствие.

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