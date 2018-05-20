В Воронеже завели дело о гибели четырех человек в ДТП

Воронежская полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в которой погибли четыре человека, сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, авария произошла утром 19 мая на дороге Воронеж - Нововоронеж. В 7.45 на 26 километре трассы выехавший на встречную полосу Lifan столкнулся с фурой Volvo. За рулем легковушки сидела 32-летняя женщина.

Врезультате столкновения погибли четыре человека из иномарки: 10-летний мальчик, водитель и еще две женщины 42 и 54 лет. Четвертый пассажир Lifan - 67-летний мужчина - доставлен в больницу. Водитель Volvo - 50-летний белгородец - не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".