Беспрецедентные шесть суток продержался затор льда на реке Лена у якутского села Табага. Взорвать его было нельзя, так как в этом месте по дну реки проложен газопровод. В результате почти неделю не имеющая выхода вода заливала шесть сел.

Раньше лед взрывали, однако после того, как был проложен газопровод, применять взрывчатку стало опасно. Фото: youtube.com / crim yakutia

Газопровод был протянут по дну Лены 15 лет назад для снабжения топливом заречных улусов. Место выбрали не случайно - с узким руслом и множеством островов. Однако по этой же причине во время ледохода здесь часто формируются заторы, из-за которых в реке резко повышается уровень воды. Раньше их взрывали. Теперь применять взрывчатку стало опасно.

В 2010 году из-за мощного затора расположенные выше по течению села уже подвергались серьезным разрушениям. Ответственные за безопасный пропуск ледохода лишь разводили руками: взрывать нельзя. В этом году ситуация повторилась, хотя и не столь драматично: по сравнению с наводнением восьмилетней давности по сельским улицам льдины не плыли.

Через два дня после того, как вода залила села, разрушать табагинский затор отправили ледокол "Капитан Бородкин".

Только на то, чтобы выбраться на фарватер, у "Капитана Бородкина" ушло трое суток, поскольку затон, в котором он зимовал, тоже до самого дна забило льдом. Пришлось дважды прибегать к помощи взрывников. Зато, пробившись, ледокол быстро преодолел 30 километров и на удивление легко, всего за четыре часа, расправился с затором. Лед тронулся, вода в подтопленных селах пошла на убыль.

Газопровод был протянут по дну Лены 15 лет назад для снабжения топливом заречных улусов

С этим паводком разобрались. Но что дальше? Село Октемцы до строительства газопровода никогда не подтопляло. Теперь его жители, чьи дома расположены в низинах, каждую весну ждут беды. После первого наводнения селянам было выделено 400 участков на недоступной для воды территории. Люди давно уже отстроили бы там новое жилье и не волновались, что их в очередной раз затопит, однако строительство невозможно, потому что к наделам до сих пор не подведены коммуникации. В пик паводка в селе побывали представители правительства республики. Им, естественно, задали вопрос: когда появятся электричество и газ?

- Думаю, будет хорошо, если работы начнутся в 2019 году, - ответил председатель Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности населения Якутии Юрий Зайцев.

Жительница пригородного села Табага Виктория Пилипенко рассказала корреспонденту "РГ", что во время каждого наводнения к ним приезжают представители муниципальных властей и обещают провести берегоукрепительные работы.

- Раньше берег был достаточно далеко, а сейчас он у меня в огороде, - говорит она. - Пока лед лезет на заборы, нам обещают укрепить берега. Но как только паводок заканчивается, про нас забывают...