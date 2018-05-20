Новости

Михаил Кулагин: Проигрывать 20 очков было немного позорно 22:14
Перевозчик: Двигатель не вылетевшего из Пулково самолета был исправен 22:13
Автобус команды "Црвена звезда" сгорел в ходе празднования победы 21:55
Трамп потребовал выяснить, вмешивалось ли ФБР в предвыборную кампанию 21:45
В Чечне пострадавшему при стрельбе в храме врачу сделали операцию 21:15
СК проверит жесткую посадку самолета в Ленобласти 21:09
СМИ: ИГ взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном 20:58
Видео: В Челябинске лихач на BMW устроил смертельное ДТП 20:35
В Иркутской области ребенок умер после падения в шахту 20:22
ЦСКА проиграл "Жальгирису" в "Финале четырех" Евролиги 20:18
Видео: Гигантский C-130 пролетел в метрах над военными 20:12
В США жертвой нападения пумы стал велосипедист 20:06
В Чечне проверят наличие пособников у напавших на храм боевиков 19:55
В Сараево Эрдогана приняли с большими почестями 19:02
Отель в Копенгагене опроверг слухи о безумных тратах сборной России 18:52
Новый президент Черногории намерен улучшить отношения с Россией 18:48
Белый дом: Саммит США и КНДР остается в планах 18:41
В Ленобласти при жесткой посадке Су-29 погиб пилот 18:40
На велопарад в Москве приехали больше 30 тысяч человек 18:37
Илон Маск объявил о появлении двухмоторной Tesla Model 3 18:28
Трамп призвал СМИ прекратить "охоту на ведьм" в поисках связей с РФ 18:16
Выборы мэров в двух крупнейших городах Молдавии признаны состоявшимися 18:10
В Воронеже завели дело о гибели четырех человек в ДТП 17:43
СМИ: Британия не отказывала в визе Роману Абрамовичу 17:35
На Урале гроза оставила без электричества 30 тысяч человек 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
20.05.2018 20:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Берег в огороде

Жители шести якутских сел стали заложниками затора льда, образовавшегося над проложенным по дну Лены газопроводом
Текст: Владимир Таюрский ("Российская газета", Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7570 (107)
Беспрецедентные шесть суток продержался затор льда на реке Лена у якутского села Табага. Взорвать его было нельзя, так как в этом месте по дну реки проложен газопровод. В результате почти неделю не имеющая выхода вода заливала шесть сел.
Раньше лед взрывали, однако после того, как был проложен газопровод, применять взрывчатку стало опасно. Фото: youtube.com / crim yakutia Раньше лед взрывали, однако после того, как был проложен газопровод, применять взрывчатку стало опасно. Фото: youtube.com / crim yakutia
Раньше лед взрывали, однако после того, как был проложен газопровод, применять взрывчатку стало опасно. Фото: youtube.com / crim yakutia

Газопровод был протянут по дну Лены 15 лет назад для снабжения топливом заречных улусов. Место выбрали не случайно - с узким руслом и множеством островов. Однако по этой же причине во время ледохода здесь часто формируются заторы, из-за которых в реке резко повышается уровень воды. Раньше их взрывали. Теперь применять взрывчатку стало опасно.

В Якутии на птицефабрике обрушились клетки с 45 тысячами кур

В 2010 году из-за мощного затора расположенные выше по течению села уже подвергались серьезным разрушениям. Ответственные за безопасный пропуск ледохода лишь разводили руками: взрывать нельзя. В этом году ситуация повторилась, хотя и не столь драматично: по сравнению с наводнением восьмилетней давности по сельским улицам льдины не плыли.

Через два дня после того, как вода залила села, разрушать табагинский затор отправили ледокол "Капитан Бородкин".

Только на то, чтобы выбраться на фарватер, у "Капитана Бородкина" ушло трое суток, поскольку затон, в котором он зимовал, тоже до самого дна забило льдом. Пришлось дважды прибегать к помощи взрывников. Зато, пробившись, ледокол быстро преодолел 30 километров и на удивление легко, всего за четыре часа, расправился с затором. Лед тронулся, вода в подтопленных селах пошла на убыль.

Газопровод был протянут по дну Лены 15 лет назад для снабжения топливом заречных улусов

С этим паводком разобрались. Но что дальше? Село Октемцы до строительства газопровода никогда не подтопляло. Теперь его жители, чьи дома расположены в низинах, каждую весну ждут беды. После первого наводнения селянам было выделено 400 участков на недоступной для воды территории. Люди давно уже отстроили бы там новое жилье и не волновались, что их в очередной раз затопит, однако строительство невозможно, потому что к наделам до сих пор не подведены коммуникации. В пик паводка в селе побывали представители правительства республики. Им, естественно, задали вопрос: когда появятся электричество и газ?

- Думаю, будет хорошо, если работы начнутся в 2019 году, - ответил председатель Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности населения Якутии Юрий Зайцев.

Ущерб от паводка в Якутии превысил 300 млн рублей

Жительница пригородного села Табага Виктория Пилипенко рассказала корреспонденту "РГ", что во время каждого наводнения к ним приезжают представители муниципальных властей и обещают провести берегоукрепительные работы.

- Раньше берег был достаточно далеко, а сейчас он у меня в огороде, - говорит она. - Пока лед лезет на заборы, нам обещают укрепить берега. Но как только паводок заканчивается, про нас забывают...

Главное сегодня

Американские СМИ нашли агента ФБР в предвыборном штабе Трампа
Немецкий парламентарий назвала санкции против РФ вредными для Германии
Китай и США решили остановить торговую войну
В Москве стартовал масштабный велопарад
На Урале гроза оставила без электричества 30 тысяч человек