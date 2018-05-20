МВД Оренбуржья решило привлечь блогеров к борьбе с мошенниками

Управление МВД по Оренбургской области разослало блогерам письма с просьбой содействовать в борьбе с интернет-мошенниками.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе полиции, были выбраны блогеры как регионального уровня, так и федерального. Все они имеют миллионную аудиторию.

Правоохранительные органы просят показывать распространять предупредительную информацию, в том числе видео-контент - подготовлены специальные мультипликационные ролики.

В письме УМВД говорится, что число хищений с использованием сотовой связи, интернета и онлайн-банкинга уже долгое время растет на всей территории России, поэтому необходимо повысить уровень информирования населения о формах и видах мошенничества.

Сами блогеры уже положительно отреагировали на обращение оренбургской полиции. Блогер Wylsacom назвал инициативу полицейских полезной.