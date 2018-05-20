Новости

Facebook запустит новую функцию для историй 14:36
Гитару Боба Дилана продали на аукционе за 490 тысяч долларов 14:35
В ДТП под Ростовом погибли пять человек 14:33
В Краснодаре два человека погибли в ДТП 14:07
Составлен рейтинг самых популярных авто с "механикой" в России 14:02
Министр экономики Франции рассказал, как ЕС обойдет санкции США 14:00
В Москве потеплеет с понедельника 13:59
На ВДНХ нашли скрытую живопись неизвестного художника 13:53
В Венесуэле начались президентские выборы 13:51
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Грозном 13:40
В Москве стартовал масштабный велопарад 12:45
В Екатеринбурге прошла двенадцатая "Ночь музеев" 12:43
В Омске при пожаре погибла семья с двумя детьми 12:31
Болельщики "Реала" отказались ехать в Киев на финал Лиги чемпионов 12:30
В Иркутске произошел пожар на продовольственном складе 12:26
В Татарстане во время прыжков погибли два опытных парашютиста 12:19
В Ижевске после нападения на полицейского возбудили дело 12:17
Bild назвал Путина хозяином мировой политической арены 11:10
Американские СМИ нашли агента ФБР в предвыборном штабе Трампа 10:50
Овечкин прокомментировал третье подряд поражение "Вашингтона" от "Тампы" 10:40
МВД Оренбуржья решило привлечь блогеров к борьбе с мошенниками 10:25
Соцсети рассмешило лицо бывшей девушки принца Гарри на его свадьбе 10:15
В КНДР начали ремонт железной дороги для приезда СМИ на ядерный полигон 09:45
Из-за полумарафона и велопарада перекрыто Садовое кольцо и набережные 09:40
В Якутске из-за загрязнения реки возникла угроза остановки водозабора 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
20.05.2018 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД Оренбуржья решило привлечь блогеров к борьбе с мошенниками

Текст: Ольга Дмитренко

Управление МВД по Оренбургской области разослало блогерам письма с просьбой содействовать в борьбе с интернет-мошенниками.

Фото: РИА Новости
Как не попасться на уловки бесплатных юристов

Как рассказали "РГ" в пресс-службе полиции, были выбраны блогеры как регионального уровня, так и федерального. Все они имеют миллионную аудиторию.

Правоохранительные органы просят показывать распространять предупредительную информацию, в том числе видео-контент - подготовлены специальные мультипликационные ролики.

В письме УМВД говорится, что число хищений с использованием сотовой связи, интернета и онлайн-банкинга уже долгое время растет на всей территории России, поэтому необходимо повысить уровень информирования населения о формах и видах мошенничества.

Сами блогеры уже положительно отреагировали на обращение оренбургской полиции. Блогер Wylsacom назвал инициативу полицейских полезной.

Главное сегодня

Американские СМИ нашли агента ФБР в предвыборном штабе Трампа
Немецкий парламентарий назвала санкции против РФ вредными для Германии
Китай и США решили остановить торговую войну
В Москве стартовал масштабный велопарад
Стало известно, чем кормили гостей на свадьбе принца Гарри