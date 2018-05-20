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20.05.2018 17:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК раскрыл подробности гибели парашютистов в Татарстане‍

Текст: Оксана Грибанова

Следователи раскрыли обстоятельства гибели 19 мая двух опытных спортсменов-парашютистов, выполнявших прыжки в районе одного из аэроклубов Мензелинского района Татарстана.

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Как пояснили в СУ СК по региону, мужчины 1970-го и 1984-го года рождения выполняли свободное падение с высоты четырех тысяч до 1,6 тысячи метров, после чего предполагалось раскрытие парашютов. Однако в какой-то момент один из спортсменов влетел в раскрывшийся парашют другого.

В результате оба потеряли сознание и спустились на землю на запасном устройстве, получив многочисленные травмы. Один из пострадавших умер по пути в больницу, другой - в реанимации.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение.

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