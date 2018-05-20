В Татарстане во время прыжков погибли два опытных парашютиста

В Мензелинском районе Татарстана выясняют обстоятельства несчастного случая, в результате которого при выполнении прыжков погибли два опытных спортсмена-парашютиста, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла накануне в районе мензелинского аэроклуба. В результате падения с большой высоты мужчины получили многочисленные травмы.

Один из пострадавших умер по дороге в больницу. Его товарищ был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Однако спасти его не удалось, смерть была зафиксирована в 21:30 по московскому времени.

Известно, что на счету каждого из погибших спортсменов более 600 прыжков. Подробности трагедии выясняются.