В Иркутске произошел пожар на продовольственном складе

На продовольственном складе в Иркутске сегодня утром произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации спасателей, огнем оказалось охвачено 7,5 тысячи квадратных метров здания. В результате пожара серьезно пострадала кровля.

Из прилегавшего к складу общежития пришлось эвакуировать 40 человек. Согласно данным МЧС, пострадавших нет. В ликвидации возгорания принимали участие 34 человека и 10 единиц техники.

По данным МЧС, открытый огонь уже потушен. Сейчас ведется проливка перекрытий здания. На место возгорания выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. Они должны выявить очаг и причины распространения огня.

Спасатели не комментируют предварительные версии случившегося, но отмечают, что склад работал с грубыми нарушениями противопожарной безопасности. В частности, к нему собственниками оказалось пристроено общежитие, чего быть не должно.