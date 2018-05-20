В Толмачево кемеровчанина сняли с самолета за мат

Сотрудникам линейного отдела полиции новосибирского аэропорта Толмачево пришлось снять с рейса до Анапы одного из пассажиров.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 50-летний житель Кемеровской области поднялся на борт самолета в состоянии алкогольного опьянения и устроил дебош.

Решение обратиться к стражам порядка принял командир экипажа воздушного судна. Выяснилось, что мужчина нарушал общественный порядок и выражался грубой нецензурной бранью. По причине столь неадекватного поведения ему было отказано в перелете.

В отношении буйного пассажира в линейном отделе был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Теперь дебоширу грозит штраф от 500 до тысячи рублей либо арест на пятнадцать суток.