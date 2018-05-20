Следственное управление СК по Чеченской Республике возбудило уголовное дело по факту нападения на церковь Архангела Михаила в Грозном по статье 317 УК Российской Федерации "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В столице Чечни группа вооруженных молодых людей попыталась захватить в заложники прихожан православного храма. Однако путь им преградили полицейские.

Церковь Архангела Михаила расположена в самом центре Грозного, на проспекте имени Ахмата Кадырова. В субботу отец Сергий - настоятель храма - вел там службу. Примерно в три часа дня полицейские, дежурившие у церкви, увидели четырех парней с оружием. Они среагировали сразу же - потребовали бросить оружие. В ответ раздались выстрелы. Услышав стрельбу, люди в церкви, не раздумывая, забаррикадировались в здании.

Прихожане держали дверь, чтобы внутрь не прорвались бандиты. В этот момент был ранен мужчина - Федор Напольников, детский врач из Саратова.

Нападавшие не прекращали попыток захватить церковь. Они прорвались во внутренний двор, где были дети. Но выбежавшая жена батюшки успела завести их в здание. Тогда преступники бросили взрывпакет.

Оставшиеся в живых полицейские смогли вызвать подкрепление. Вскоре на место прибыли спецподразделения Нацгвардии и МВД. Они проникли на территорию церкви и уничтожили бандитов.

К сожалению, не обошлось без жертв. В перестрелке погибли два сотрудника УМВД по Саратовской области, охранявшие храм, - старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, первыми заметившие вооруженных людей. Также скончался один из прихожан. Получивший ранения детский врач госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Руководил спецоперацией лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Он оказался на месте в числе первых.

- Группа быстрого реагирования молниеносно проникла на территорию и уничтожила бандитов. Их было четверо, - заявил Кадыров.

Вскоре стало известно, что боевики подготовились к нападению весьма основательно. У них обнаружили стрелковое оружие, обрез охотничьего ружья, несколько ножей и топориков, пластиковые бутылки с горючей смесью. К счастью, большую часть арсенала террористы пустить в ход не успели.

- Я неоднократно говорил, что попытку совершить теракт могут предпринять в любом городе мира. Но посягнувшие на мир и безопасность горожан в Грозном немедленно завершат здесь свой позорный жизненный путь. Именно так и произошло сегодня в центре столицы Чечни, - заявил глава Чечни вскоре после спецоперации.

Личности боевиков уже известны. Как выяснилось, трое из них уроженцы Чеченской Республики, один - из Ингушетии.

Старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков первыми заметили вооруженных людей

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя попытку нападения в Грозном, заявил, что достичь своих целей у террористов не получится.

- Кучка экстремистов, предположительно псевдоисламского толка, попыталась запугать православных верующих Чечни, посеять рознь между православными и мусульманами, но получила отпор, - заявил Легойда.

Он выразил уверенность, что акт террора будет осужден представителями всех мировых религий в России и за рубежом.

- Православные и мусульмане России, как и прежде, будут едины в борьбе с террористами, поддерживая друг друга перед лицом опасности, - добавил Легойда.

По словам председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, террористы специально выбрали для атаки на православный объект начало священного для мусульман месяца Рамадан.

- Это сделано для того чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Ведь сейчас нельзя не то что воевать - даже ругаться, - заявил Бердиев.

В воскресенье в Грозный прибыл архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. Он провел панихиду по погибшим во время нападения.

- В субботу совершилось великое злодеяние. Это свидетельствует о том, что некие силы желают внести раздор в межконфессиональное согласие, и поэтому необходимо нам всем - и мусульманам, и православным, и иудеям - объединить свои силы, чтобы сохранить мир и то, что достигнуто большой ценой, - сказал он в разговоре с журналистами.

...По данным МВД России, саратовcкие полицейские Кайрат Рахметов и Владимир Горсков находились в Грозном в служебной командировке.

29-летний старший сержант Владимир Горсков служил в отдельном взводе патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красноармейскому району Саратовской области. Родился в селе Нижняя Банновка Красноармейского района.

- Спокойный, уравновешенный был парень, - вспоминает глава администрации села Нижняя Банновка Анатолий Старцев. - Односельчане относились к нему с большим уважением. Родился он в многодетной семье - всего в ней было пять детей. Отец - ветеран МВД. Братья тоже служат в полиции. Увы, своей семьей Владимир обзавестись не успел...

- Семья Горсковых - это люди с чистой совестью и очень ответственные, - рассказывает председатель совета ветеранов Красноармейского УВД Марина Старокожева. - Владимир был в командировке в Чечне уже во второй раз. Думаю, во время нападения на церковь он совсем не думал о себе, а о том, как спасти людей. Знал, что в церкви пожилые люди, дети. И отдал за них жизнь.

Похороны Владимира Горскова пройдут сегодня в его родном селе. В полдень от здания Дома культуры пойдет похоронная процессия - до сельского погоста. Гроб с телом пронесут мимо дома, где родился и вырос полицейский.

Кайрат Рахметов и Владимир Горсков находились в Грозном в служебной командировке

Старшему сержанту полиции Кайрату Рахметову был 31 год. В Саратовской области он работал на посту внутренней охраны группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых отделения полиции N 2 МО МВД России "Пугачевский". Родился в поселке Пригорки Перелюбского района Саратовской области. В 2007 году окончил Пугачевский гидромелиоративный техникум имени В.И. Чапаева.

Как стало известно "Российской газете", командировка Кайрата должна была закончиться через 18 дней. Знакомые семьи погибшего (у него остались жена и семилетняя дочь. - Ред.) говорят, что в командировку в Грозный он отправился впервые, по собственному желанию - на полгода. Хотел к лету успеть вернуться домой.

- Парень был добросовестный, старательный, служил без замечаний, - вспоминает заместитель председателя совета ветеранов Перелюбского УВД Халеула Искалиев. - Сначала служил в армии, а в полицию устроился в 2009 году и работал в ППС. Служил хорошо, и его перевели постовым в изолятор временного содержания. Отдал жизнь, не задумываясь, ради других людей.

По предварительной информации, похороны Кайрата Рахметова пройдут во вторник, 22 мая. Сначала с ним простятся в районном центре Перелюбе, где он служил, а похоронят на малой родине, в поселке Пригорки.

Власти Саратовской области выразили соболезнования родным погибших в Грозном и отметили, что семьям погибших и пострадавших полицейских будет оказана необходимая помощь.

Известно, что еще двое саратовских полицейских получили в Грозном ранения. Пока их имена не сообщаются.