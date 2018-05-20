Самолет не смог вылететь из Пулково из-за поломки двигателя

В аэропорт Пулково с проверкой прибыл Санкт-Петербургский транспортный прокурор Игорь Лепехин. Поводом для его визита стал инцидент на взлетно-посадочной полосе, когда самолет не смог покинуть поле из-за проблем с двигателем.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, Boeing-737 компании "Алроса" днем должен было вылететь в Москву. На борту воздушного судна находились 156 пассажиров.

Проблема с авиалайнером вскрылась во время разбега. Самолет остановился и вернулся на стоянку, а люди покинули салон.

В прокуратуре говорят, что предварительная причина случившегося - неисправность двигателя. Сейчас пассажиры находятся в аэропорту. В пункт назначения их должны отправить другим самолетом.

Проверку по факту случившегося начало Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.