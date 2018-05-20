СК проверит жесткую посадку самолета в Ленобласти

На место ЧП с самолетом Су-29 в Ломоносовском районе Ленинградской области выехала следственная группа. Личность погибшего пилота уже установлена.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, самолет Су-29 совершил свой последний вылет с аэродрома Куммолово. Жесткая посадка произошла в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы.

За штурвалом двухместного спортивного самолета Су-29 находился его 60-летний владелец. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следователи начали доследственную проверку всех обстоятельств случившегося.