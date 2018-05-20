В Ленобласти при жесткой посадке Су-29 погиб пилот

В Ломоносовском районе Ленинградской области выясняются обстоятельства жесткой посадки двухместного самолета Су-29. Самолет упал рядом с деревней Ломаха.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Ленинградской области, в кабине самолета прибывшие спасатели нашли тело пилота. Его личность сейчас устанавливается.

Су-29 - это российский спортивный самолет, выпускается с 1991-го года. Максимальная высота полетов - 4 тысячи метров.

Вместимость самолета - два человека, но в ГУ МЧС по Ленинградской области убеждены, что пилот выполнял свой последний полет в одиночку.