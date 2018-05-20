В ДТП под Ростовом погибли пять человек

Как минимум пять человек погибли и еще один получил серьезные травмы в ДТП с участием трех автомобилей на трассе в Аксайском районе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла сегодня около 11 часов утра на автодороге Ростов - Волгодонск, в нескольких километрах от донской столицы.

По предварительным данным, причиной смертельного ДТП стал выезд на встречную полосу автомобиля Toyota Hilux. Внедорожник практически лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2101. От удара у Toyota отскочило колесо, которое на полном ходу влетело в белый Nissan Tiida. Удар был такой силы, что третью машину фактически выбросило на обочину.

По данным МЧС, на месте работают шесть спасателей и три единицы техники, а также психологи и службы полиции. Трассу при этом не перекрывали.

Стоит добавить, что накануне ночью в Ростовской области прошел дождь: мокрая дорога спровоцировала также несколько мелких ДТП.