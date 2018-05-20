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20.05.2018 17:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале гроза оставила без электричества 30 тысяч человек

Текст: Ксения Дубичева (Свердловская область)

Из-за мощного грозового циклона со шквалистым ветром зафиксированы технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства Среднего Урала, сообщает МРСК региона.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Получасовая гроза парализовала Тулу

Без электричества остались населенные пункты в семи районах области - всего около 30 тысяч человек.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас грозовой фронт переместился с юга на восток области - фиксируются новые отключения.

На места инцидентов выехали аварийно-восстановительные бригады. Энергетики оценивают объем ущерба и подключают резервные схемы электроснабжения.

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На Урале гроза оставила без электричества 30 тысяч человек