На Урале гроза оставила без электричества 30 тысяч человек

Из-за мощного грозового циклона со шквалистым ветром зафиксированы технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства Среднего Урала, сообщает МРСК региона.

Без электричества остались населенные пункты в семи районах области - всего около 30 тысяч человек.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас грозовой фронт переместился с юга на восток области - фиксируются новые отключения.

На места инцидентов выехали аварийно-восстановительные бригады. Энергетики оценивают объем ущерба и подключают резервные схемы электроснабжения.