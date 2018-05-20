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20.05.2018 20:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Челябинске лихач на BMW устроил смертельное ДТП

Текст: Антон Валагин

В Челябинске в аварии с участием четырех автомобилей погиб человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП на регулируемом светофором перекрестке двух оживленных улиц произошло в 9.30. На видео с камер наружного наблюдения видно, что по улице Комарова на большой скорости движется черный BMW X6.

Четыре человека погибли в аварии под Воронежем

Заметив, что автомобили впереди остановились на красный свет, водитель иномарки, не снижая скорости, перестроился на встречную полосу. На перекрестке BMW протаранил три автомобиля: Skoda Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029. 36-летний водитель Lada погиб на месте, водитель Skoda и пассажир ГАЗ получили травмы.

22-летний водитель BMW отделался незначительными ушибами. Как пишут "Вести" со ссылкой на очевидцев происшествия, молодой человек бьл пьян.

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