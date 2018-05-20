Видео: В Челябинске лихач на BMW устроил смертельное ДТП

В Челябинске в аварии с участием четырех автомобилей погиб человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП на регулируемом светофором перекрестке двух оживленных улиц произошло в 9.30. На видео с камер наружного наблюдения видно, что по улице Комарова на большой скорости движется черный BMW X6.

Заметив, что автомобили впереди остановились на красный свет, водитель иномарки, не снижая скорости, перестроился на встречную полосу. На перекрестке BMW протаранил три автомобиля: Skoda Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029. 36-летний водитель Lada погиб на месте, водитель Skoda и пассажир ГАЗ получили травмы.

22-летний водитель BMW отделался незначительными ушибами. Как пишут "Вести" со ссылкой на очевидцев происшествия, молодой человек бьл пьян.