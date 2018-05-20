Пока в стране обсуждаются новые поправки в УПК, предлагающих ввести обязательную аудиозапись судебных заседаний, в регионах происходят удивительные вещи. В редакцию "РГ" обратился челябинский юрист, руководитель общественной организации Центр защиты прав Евгений Васильченко, который сообщил, что его попросту удалили из судебного процесса, когда он решил зафиксировать происходящее на диктофон.

- Аудиозапись - хороший сдерживающий фактор для проявления эмоций всеми участниками судебного процесса, особенно когда речь идет о спорных имущественных вопросах, взыскании элементов и прочих больных темах, - считает юрист. - Поэтому я сразу уведомил мирового судью о намерении записывать заседание на диктофон. На что от судьи в весьма резкой форме последовало требование его не включать. А когда я поинтересовался правомерностью этого запрета, судья и вовсе попросила удалить меня из зала. Якобы за нарушение порядка.

Попытка Васильченко выяснить, насколько обоснованными были требования судьи, результатов не принесла. На заявление в Квалификационную коллегию судей Челябинской области пришел ответ от председателя районного суда Челябинска - того самого, в ведении которого находится вышеупомянутый участок мировых судей.

В нем руководитель суда, сославшись на часть 7 статьи 10 ГПК РФ, подтвердил право участников и граждан, присутствующих в открытом процессе "в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства". Отметил, что по закону разрешения суда требуется только на фото- и видеосъемку, а также трансляцию заседания по радио, телевидению и в Интернете. Однако строкой ниже неожиданно резюмировал, что "разрешения на ведение аудиозаписи судебного заседания мировой судья не давала". Из чего, по всей видимости, должно следовать, что, включив диктофон, юрист ослушался судью и тем самым нарушил порядок.

- Так все-таки имеем мы право в суде включать диктофон или должны прежде спрашивать разрешения у судьи? Я из полученного ответа этого так и не понял, - разводит руками Васильченко.

По закону разрешения суда требуется только на фото- и видеосъемку, а также трансляцию заседания по радио, телевидению и в Интернете

Добиться сколько-нибудь вразумительного разъяснения не удалось и корреспонденту "РГ". В ответ на запрос в Квалификационную коллегию судей региона нам пришло подробное описание движения жалобы юриста: почему она была направлена председателю районного суда, почему ККС не стала проводить собственную проверку инцидента и почему не возбудила в отношении судьи дисциплинарное производство. По Положению о работе Квалификационных коллегий судей РФ для этого требуется официальное "представление председателя соответствующего или вышестоящего суда".

Но позвольте, ведь никто и не просил наказывать судью! Речь шла лишь об оценке правомочности его действий. Ведь люди должны знать, насколько далеко распространяются полномочия судьи, и может ли он запретить то, что законом разрешено. Все остальные перипетии этой истории вторичны. Однако именно на этот ключевой вопрос в ККС региона ответа почему-то не дали.

Пришлось направить повторный запрос: имел ли судья право требовать прекращения аудиозаписи в открытом процессе и удалить человека на основании отказа ее прекратить? Однако и новый запрос не прояснил ситуацию. На это раз Квалификационная коллегия судей сообщила, что в ее компетенцию не входит "оценка процессуальных действий мирового судьи при рассмотрении конкретного гражданского дела". Допустим, но как это сочетается с функциями этого судейского органа по оценке "уровня профессиональных знаний, деловых и моральных качеств судей"? Другими словами, если мировой судья действовал правильно, то почему его действия идут в разрез с ГПК РФ, разрешающим ведение аудиозаписи? Не является ли запрет нарушением прав участников процесса? Этот вопрос остался открытым. Возможно, эта публикация побудит вышестоящие органы судейского сообщества дать оценку возникшей ситуации.

В опубликованном "РГ" постановлении Пленума Верховного Суда РФ (от 26 июня 2008 года) четко сказано о праве граждан "с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства без разрешения суда (судьи)". В своей жалобе Васильченко указал, что Кодекс судейской этики предъявляет к судьям особые требования. Резкое, высокомерное или грубое обращение со стороны судьи не допускается. И ведение аудиозаписи судебных заседаний сегодня, по сути, является, единственной защитой граждан от подобных проявлений. Может быть, поэтому аудиопротокол до сих пор и не приветствуется некоторыми судьями?