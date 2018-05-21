Акинфеев в 10-й раз стал лауреатом приза имени Льва Яшина

Голкипер московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев в 10-й раз стал лауреатом приза "Вратарь года" имени Льва Яшина по версии журнала "Огонек". Об этом сообщается на официальном сайте "красно-синих".

"Поздравляем нашего капитана с заслуженной наградой и желаем Игорю крепкого здоровья, надежной игры и новых достижений!", - сказано в сообщении клуба.

Акинфеев в рекордный 10-й раз завоевал эту награду. Ранее он становился обладателем приза, названного в честь лучшего вратаря ХХ века, в 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 и 2017 годах.

В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в турнирной таблице РФПЛ и получил прямую путевку в Лигу чемпионов. Акинфеев провел 28 матчей, в которых пропустил 20 мячей. Кроме того, его команда дошла до четвертьфинала Лиги Европы.