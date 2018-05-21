Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила фейковый сайт для сбора средств через ICO, на примере которого показывает важность предостережения инвесторов от рискованных вложений. В России эта проблема тоже актуальна, считают эксперты "РГ". И предлагают свои способы защиты таких инвестиций.

Работает американское предупреждение для инвесторов следующим образом. На сайте HoweyCoins пользователям предлагают приобрести токены, связанные с люксовыми путешествиями. Однако те, кто решил потратить на это свои кровные, при нажатии кнопки "Купить" попадают не на страницу, где можно инвестировать, а на портал SEC.

Там доверчивому пользователю объясняют наиболее распространенные признаки поддельного ICO (первичное размещение криптомонет). К ним комиссия, в частности, относит обещания гарантированной высокой доходности инвестиций, рекламу со звездами шоу-бизнеса, а также предложение перевести деньги с кредитной карты.

Одним из явных признаков мошеннического ICO и, соответственно, криптовалюты может являться уровень или известность команды-разработчика, считает Мурад Салихов, председатель наблюдательного совета АО "Банк Воронеж".

"Важно и наличие достоверной информации о компании, которую можно с легкостью проверить. Отсутствие сайта компании, офиса и так далее. Необходимо проверять юрлицо, которое является владельцем или представителем компании. К тому же необходимо обращать внимание на то, что предлагает ICO. Если по условиям договора предлагается быстрый и астрономический заработок, без рисков, то, скорее всего, это мошенничество", - перечисляет эксперт.

Сейчас у инвестора есть простые алгоритмы оценки привлекательности ICO и выявления мошеннических схем, считает директор московского филиала "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"К ним относятся оценка активности на официальных аккаунтах. А если изучить состав команды и их профилей в Linkedin, наличие документации и дорожной карты предлагаемого к инвестициям проекта, то уже можно отбросить огромное количество вариантов. При этом одна из основных причин, по которой инвесторов привлекают мошеннические ICO, это агрессивная реклама", - уверен эксперт.